Представители профсоюзного движения Беларуси отмечают, что защита прав трудящихся – их основная задача. Явным подтверждением этому являются бесплатные правовые приемы граждан. Такая форма работы стала уже традиционной и набирает все больше популярности и огласки среди населения.

В последний четверг мая в Смолевичской Центральной районной библиотеке им. М.Богдановича состоялся профсоюзный правовой прием.

Республиканские профсоюзные правовые приемы граждан ежемесячно проводятся по всей стране. Более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов выезжают в регионы, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов граждан. Майский прием граждан – завершающий, потому что, как правило, летом профсоюзные правовые приемы не проводятся. Но любой желающий может задать волнующий вопрос профсоюзному юристу и практически в режиме онлайн получить ответ на официальном сайте ФПБ (1prof.by) в разделе «Юридическая помощь».

Вместе с главным специалистом правового управления ФПБ Людмилой Минич в различных вопросах смолевичанам и жителям района помогала разобраться председатель райкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Смолевичского района Оксана Шилко.

В начале встречи директор ГУ «Центральная районная библиотека им. М. Богдановича» Светлана Червоненко рассказала об учреждении и его сотрудниках, поделилась насущными проблемами и успехами.

Затем на протяжении двух часов любой желающий мог обратиться к Людмиле Минич за бесплатной правовой консультацией. Например, библиотекарь Анна Гарючко (на фото) является молодым специалистом. Девушку интересовало, какие льготы и права есть у ее категории работников. Правовой инспектор детально рассказала, как молодой специалист может получить социальное жилье, и об иных привилегиях и социальных гарантиях для молодых специалистов.

Затем специалисты продолжили правовой прием в Смолевичском районном объединении профсоюза. Здесь к ним присоединилась общественный правовой инспектор Смолевичского районного объединения профсоюзов Валентина Журомская.

Стоит отметить, что за 2018 год по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более 4 млн. руб. незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм по всей стране. По просьбам работников было подготовлено 662 процессуальных и иных документов, из них – 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников были рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.

Популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить квалифицированную консультацию прямо у себя в городе или на предприятии.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.