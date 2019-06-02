8.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41 60.
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8 июня «прямую линию» проведет Сергей Невмержицкий
03.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
8.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41 60.
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8.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведет Невмержицкий Сергей Петрович, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел.500 41...
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