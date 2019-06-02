Брестская область делегирует на II Европейские игры 23 спортсмена

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестскую область на II Европейских играх представят 23 спортсмена, которые выступят в девяти видах спорта. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции в областном центре поддержки спорта, передает корреспондент БЕЛТА.





Представители региона заявлены на соревнования по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.

"Надеюсь, что брестские спортсмены будут достойно выглядеть в команде Беларуси и покажут максимальный результат. Все организационные, технические вопросы решены. Спортсмены получили все то, что им было нужно для подготовки к Европейским играм. Осталось одно - показать результат", - подчеркнул заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Место в составе сборной Брестской области завоевали и молодые, и опытные спортсмены. Среди них велосипедистка Елена Омелюсик, байдарочник Олег Юреня, легкоатлетки Татьяна Холодович и Эльвира Герман.

В команде региона и Юрий Щербацевич (пулевая стрельба). Он является многократным чемпионом Европы, призером мировых первенств, в его активе выступления на трех Олимпиадах и I Европейских играх в Баку. "На Европейских играх будут разыгрываться лицензии. Наверное, это даже более важная задача, чем завоевать медаль. Квота на Олимпийские игры - прежде всего, - сказал спортсмен. - Каждый спортсмен по-разному воспринимает выступление на домашнем старте: кому-то это помогает, другим может помешать. Думаю, для меня это не станет помехой".

Вице-губернатор отметил, что Брестская область уже присоединилась к мультиспортивному форуму, первой встретив эстафету огня "Пламя мира" II Европейских игр. По его словам, гостиницы, объекты придорожного сервиса в полной мере готовы к приему гостей. Туроператоры региона разработали более 40 экскурсионных программ с посещением спортивных объектов. Во время игр в области намечено провести свыше 20 мероприятий - фольклорных, танцевальных фестивалей, спортивных праздников.

Во время II Европейских игр на стадионе "Брестский" будет организована фан-зона с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов региона. Эта площадка откроется 21 июня. Она будет работать с 17.00 до 23.00. В дни церемоний открытия и закрытия мультиспортивного форума - с 17.00 до 00.30.