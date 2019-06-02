|
Шестерых иностранных граждан, пытавшихся незаконно попасть в Польшу, задержали брестские пограничники
03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 июня в Пружанском районе пограничный наряд задержал неизвестного мужчину, находившегося в непосредственной близости от белорусско-польской границы.
Им оказался, со слов, 50-летний гражданин Таджикистана. Каких-либо документов у мужчины не оказалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестерых иностранных граждан, пытавшихся незаконно попасть в Польшу, задержали брестские пограничники
1 июня в Пружанском районе пограничный наряд задержал неизвестного мужчину, находившегося в непосредственной близости от белорусско-польской границы. Им...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)