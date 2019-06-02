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Шестерых иностранных граждан, пытавшихся незаконно попасть в Польшу, задержали брестские пограничники

03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня в Пружанском районе пограничный наряд задержал неизвестного мужчину, находившегося в непосредственной близости от белорусско-польской границы.

Шестерых иностранных граждан, пытавшихся незаконно попасть в Польшу, задержали брестские пограничники

Им оказался, со слов, 50-летний гражданин Таджикистана. Каких-либо документов у мужчины не оказалось.

Ровно через сутки, в Каменецком районе, в 300 метрах от границы пограничники задержали пятерых граждан Ирака. При себе у иностранцев были личные вещи, мобильные телефоны и деньги. Все вышеуказанные граждане пытались умышленно незаконно попасть в Польшу в поисках лучших условий для жизни.

В отношении нарушителей начаты административные процессы по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Они помещены в ИВС Брестской пограничной группы, ведутся дальнейшие разбирательства.

 
 
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  1 июня в Пружанском районе пограничный наряд задержал неизвестного мужчину, находившегося в непосредственной близости от белорусско-польской границы. Им...
 
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