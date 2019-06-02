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Слет рыболовов-любителей на базе отдыха «Казанок» состоялся

03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помимо основных соревнований по рыбной ловле, участники слета показали свои спортивные способности. Команды играли в волейбол, состязались в перетягивании каната, гиревом спорте, приняли участие в творческом конкурсе на лучшее исполнение походной песни. Жюри оценивало на вкус лучшее блюдо из рыбы.

Слет рыболовов-любителей на базе отдыха «Казанок» состоялся

Несмотря на всю серьезность программы, соревнования прошли в формате встречи друзей. Может быть, поэтому, на таких слетах радость от победы соперников всегда намного ярче, чем досада от собственных неудач.

Слет рыболовов-любителей на базе отдыха «Казанок» состоялся

В результате упорной борьбы были определены победители слета рыболовов-любителей:

1 место – у команды «Новое поколение» (Брестский филиал ЧУО «Колледж бизнеса и права»);

2 место заняла команда СК «Смерш»;

3 место - команда УО «Брестский ГПТК приборостроения».

Победители в номинациях:

- «Самый большой улов» - команда «Новое поколение»;

- «Самая большая рыба» - команда УО «Брестский ГПТК приборостроения»;

- «Самый маленький улов» - победила команда «Эксперты» управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Победители конкурса на лучшее рыбное блюдо:

1 место - СК «Смерш»;

2 место – «Новое поколение»;

3 место – «Эксперты».

Все победители были награждены грамотами и ценными подарками от Брестского городского комитета ОО «БРСМ», от спонсоров рыболовного слета - магазинов рыболовных товаров «Поплавок» и «Рыболов».

 
 
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  Помимо основных соревнований по рыбной ловле, участники слета показали свои спортивные способности. Команды играли в волейбол, состязались в перетягивании...
 
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