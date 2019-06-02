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Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?
03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Что-то много сообщений о разного рода нехарактерных для города и его окрестностей животных. Началось всё
И это ещё мы не обо всём вам рассказываем! Вот тут кто-то прислал парочку лосей, и опять - черепах.
Ну ничем нас уже не удивить! А если у вас есть чем (богомола не предлагать) - присылайте ваши фото и место где увидели
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