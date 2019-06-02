 Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?

Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то много сообщений о разного рода нехарактерных для города и его окрестностей животных. Началось всё с черепахи . А сегодня так вообще "прорвало", представляете, медведи бродят где-то рядом! Колибри (а может и нет) рассекают за окном . Гигантский уж ползает по дачам..





И это ещё мы не обо всём вам рассказываем! Вот тут кто-то прислал парочку лосей, и опять - черепах.



