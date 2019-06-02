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Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?

03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то много сообщений о разного рода нехарактерных для города и его окрестностей животных. Началось всё с черепахи. А сегодня так вообще "прорвало", представляете, медведи бродят где-то рядом! Колибри (а может и нет) рассекают за окном. Гигантский уж ползает по дачам..

Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?

И это ещё мы не обо всём вам рассказываем! Вот тут кто-то прислал парочку лосей, и опять - черепах.

Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?
 Черепахи, лоси, колибри, гигантские ужи, медведи... Кого ещё видели в Бресте (или окрест)?

Ну ничем нас уже не удивить! А если у вас есть чем (богомола не предлагать) - присылайте ваши фото и место где увидели в контакты.

 
 
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  Что-то много сообщений о разного рода нехарактерных для города и его окрестностей животных. Началось всё с черепахи. А сегодня так вообще "прорвало",...
 
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