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Акция от МТС для гостей Беларуси: безлимит интернета и звонков во все сети
03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
МТС представляет акцию для гостей Беларуси. Иностранные туристы — новые абоненты тарифного плана «Супер max» — в течение первого месяца смогут бесплатно пользоваться дополнительным пакетом безлимитного интернета и получат скидку на абонплату. Акция действует по 31 июля 2019 года.
В рамках акции в первый месяц после подключения иностранные абоненты тарифа получат дополнительный пакет безлимитного по объему интернета — услугу «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» со скидкой в 100%. Кроме того, в первый месяц абонплата составит 15 рублей. Подробнее об условиях акции
Кроме того, специально для иностранных гостей II Европейских игр МТС подготовил тарифный план «Супер игры». Новый тариф включает 15 Гб интернет-трафика и безлимит интернета на Youtube, соцсети и мессендежры. Также тариф предусматривает 50 SMS, неограниченные звонки во все сети Беларуси и 30 минут звонков в страны СНГ и Европы. Ежемесячная абонплата тарифа «Супер игры» составляет 34 рубля.
В качестве бонуса в первый месяц новые абоненты тарифа смогут бесплатно пользоваться дополнительной услугой — безлимитным по объему интернетом на скорости до 2 Мбит/сек.
Подключиться к тарифу можно в период с 29 мая по 31 июля 2019. Подробнее смотрите
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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