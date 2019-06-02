Колибри или бражник? В Бресте очевидцы сняли на камеру неопознанный объект

Источник материала: Виртуальный Брест

Мотылек или редкая для наших краев колибри? В Бресте очевидцы сняли неопознанный летающий и... поедающий нектар объект.





Мнения пользователей соцсетей разделились: некоторые считают, что на видео запечатлен мотылек.

Впрочем, у снимавших есть своя версия: это экзотическая птичка колибри. Как она добралась сюда из Америки, впрочем, в таком случае не совсем понятно. Под описание больше подходит бабочка подмаренниковый бражник, которую часто путают с известной птицей.

https://static.tvr.by/upload/video/03061303.mp4