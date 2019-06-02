|
Колибри или бражник? В Бресте очевидцы сняли на камеру неопознанный объект
03.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мотылек или редкая для наших краев колибри? В Бресте очевидцы сняли неопознанный летающий и... поедающий нектар объект.
Мнения пользователей соцсетей разделились: некоторые считают, что на видео запечатлен мотылек.
Впрочем, у снимавших есть своя версия: это экзотическая птичка колибри. Как она добралась сюда из Америки, впрочем, в таком случае не совсем понятно. Под описание больше подходит бабочка подмаренниковый бражник, которую часто путают с известной птицей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотылек или редкая для наших краев колибри? В Бресте очевидцы сняли неопознанный летающий и... поедающий нектар объект. Мнения пользователей соцсетей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)