Источник материала: Tut.by

В The Guardian написали о работе специалистов из Лондонского университета королевы Марии, представленной на конференции Британского общества по сердечно-сосудистым заболеваниям: в ней проверили состояние артерий и сердца тех, кто выпивал до 25 чашек кофе в день — и не нашли критических изменений.



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Среди побочных эффектов от слишком большой дозы кофеина — бессонница, головные боли, тошнота, обезвоживание и ускоренное сердцебиение. Работа из Лондонского университета королевы Марии, частично финансируемая Британским фондом сердца, сосредоточилась как раз на влиянии кофе на стенки артерий (предыдущие исследования предполагали, что кофе делает стенки артерий жестче, увеличивая нагрузку на сердце).

В ходе исследования 8412 британцев разделили на три группы. В первую вошли те, кто пьет меньше чашки кофе в день, во вторую — те, кто пьет от одной до трех чашек в день, а в третью — те, кто употребляет больше трех.

Хотя средний уровень потребления в последней группе все же равнялся пяти чашкам, некоторые любители кофе выпивали до 25 чашек в день. Но даже у них вероятность развития жесткости артерий была не выше, чем у тех, кто выпивал менее чашки кофе в день. Испытуемым делали МРТ-сканирование сердца и анализировали скорость распространения пульсовой волны в артериях. Чтобы результаты были объективными, ученые принимали во внимание такие факторы, как возраст, вес и курение.

Автор исследования, доктор Кеннет Фанг отметил: «Работа не доказывает причинно-следственной связи, но предполагает, что кофе не так вреден для состояния артерий, как можно было считать по предыдущим исследованиям ».

Поскольку у работы есть много ограничений и она изучила лишь один аспект влияния кофе, придерживаться разумно актуальных медицинских рекомендаций, — в среднем, безопасным считается пить три-четыре чашки в день.

Специалисты клиники Мэйо говорят о том, что взрослому безопасно пить четыре чашки кофе в день (400 мг кофе). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США называет ту же цифру: 400 мг кофе. Врач-невролог, сомнолог, заведующая неврологическим отделением ГУ РКМЦ Управления делами Президента Республики Беларусь, кандидат медицинских наук Наталия Чечик говорила, что безопасная норма — « две, максимум три чашки кофе ». Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждала, что точно не стоит употреблять больше восьми чашек кофе в день.