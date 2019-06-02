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В Минске подготовили площадку для строительства первого Leroy Merlin в Беларуси

03.06.2019 16:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске подготовили площадку под строительство первого в Беларуси строительного гипермаркета французского оператора Leroy Merlin, который откроется в следующем году. Смотрите, как сейчас выглядит площадка и какой будет конфигурация расположения магазина.


Эскиз из архитектурно-планировочной концепции «ТД Ждановичи»

Гипермаркет Leroy Merlin (Леруа Мерлен) на 10 тысяч квадратных метров откроется на мете бывшего авторынка «Ждановичи» на пересечении улиц Тимирязева и Ратомской. Рядом с магазином будет парковка на 900 мест.

Сейчас на месте будущего гипермаркета снят асфальт и готовится площадка под строительство. Сегодня эта локация выглядит так:



А конфигурация расположения Leroy Merlin будет примерно вот такой:


Строить гипермаркет будет «Торговый дом Ждановичи», а потом сдавать в долгосрочную аренду компании Leroy Merlin. Ранее сообщалось, что магазин должен заработать в марте 2020 год. Авторынок же уже переехал на расположенную неподалеку площадку.

Напомним, французский ритейлер планирует развивать бизнес в Беларуси через Россию, где уже открыт 91 магазин Leroy Merlin. Сегодня сегмент DIY-ритейла («Do it Yourself» — «Сделай сам») считается одним из наиболее перспективных рыночных категорий. В Беларуси эту нишу делят операторы Mile, «Материк» и ОМА.

Компания была основана в 1923 году во Франции супругами Адольфом Леруа и Роз Мерлен. Специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В настоящее время в мире открыто около 500 магазинов. В среднем в магазине Leroy Merlin работают 350−400 человек.

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Теги: Минск
 
 
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