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В июне на Белорусской АЭС пройдут испытания систем и оборудования на прочность и плотность
03.06.2019 16:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: eurasia.expert
Специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки.
Начинается подготовка систем и оборудования к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность, сообщает "Росатом". Специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки. Этому предшествовал значительный объем работ по монтажу, в том числе сборка реактора.
"Результаты нашей работы со всем комплектом исполнительной документации предоставлены заказчику и Госатомнадзору Беларуси, - пояснил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин. - В ближайшие дни планируется опробование главных циркуляционных насосов, заполнение химически обессоленной водой парогенераторов со стороны второго контура и выход на этап гидравлических испытаний первого и второго контуров. Испытания планируется начать в первой декаде июня".
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
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Специалисты приступили к заполнению химически обессоленной водой первого контура реакторной установки.
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