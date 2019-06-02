ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Споткнулся... Сергей Калякин ближайший месяц проведет в гипсе

03.06.2019 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер Белорусской партии левых "Справедливый мир" споткнулся буквально на ровном месте и получил перелом ноги. Теперь на вопрос о том, идете ли вы на парламентские выборы, политик отвечает так: "Сейчас я вообще временно никуда не иду. Передвигаюсь очень медленно и только на костылях".



-- Все случилось в пятницу, -- рассказал Сергей Калякин «Белорусскому партизану». – Практически на ровной дороге! Споткнулся, ступня неудачно подвернулась и в итоге -- перелом пятой плюсневой кости. Слава Богу, обошлось без смещения. Но зато теперь вот с костылями… Врачи сказали – на месяц.

А там нужно будет смотреть, что и как. Через десять дней сказали явиться на повторный снимок – нужно контролировать, срастается ли там все и если да, то правильно ли идет процесс.

-- Прошу прощения за вопрос: все случилось на трезвую голову?

-- Да. Причем когда ногу подвернул, я даже сам пошел! Решил, что поболит и пройдет. Даже и мысли не было, что там перелом! И к врачу не сразу обратился – отправился домой. А утром встал, смотрю, нога опухла. Поехал в приемный покой шестой клиники, там сделали снимок и сказали: все, парень, гипс! Причем в больницу я еще приехал на машине, за рулем. А обратно уже все…

Страшного, конечно, ничего нет, но неприятно! Лето идет, планировалось много различных мероприятий… А я передвигаюсь с большим трудом… Ну вот через десять дней нужно будет как-то выбираться в поликлинику на снимок, а это проблема! Туда же как-то добраться нужно!


-- Мне кажется, это в первые дни с гипсом – шок, растерянность, что и как. А через пару дней привыкнете к новой действительности, начнете бегать…

-- Я понимаю, что привыкну, но все равно тяжеловато. Вес-то у меня не маленький, и на костылях по ступенькам перемещаться – то еще удовольствие! Но, надеюсь, все будет хорошо! Это, конечно, не самое страшное, что может быть в жизни! Переживем! Без трудностей трудно жить…

-- Здоровья вам, Сергей Иванович!

-- Спасибо!

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Белорусской партии левых "Справедливый мир" споткнулся буквально на ровном месте и получил перелом ноги. Теперь на вопрос о том, идете ли вы на парламентские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Две путевки в Швецию: в Беларуси впервые состоялись соревнования операторов строительной техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумочка через плечо мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика