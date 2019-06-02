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Мир не забудет - 30 лет бойне на площади Тяньаньмэнь

03.06.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 лет назад на площади Тяньаньмэнь в Пекине произошла серия протестов, также известная как "события 4 июня". Точное количество арестованных, пострадавших и погибших до сих пор неизвестно.

Мир не забудет - 30 лет бойне на площади Тяньаньмэнь
Vласть вспоминает главное о событиях, которые могли изменить Китай, но не сделали этого.

C чего все началось?

Отправной точкой начала протестов принято считать смерть Генерального секретаря Ху Яобана – сторонника «быстрых реформ», противника «маоистских перегибов», обвиненного в потворстве «буржуазной либерализации». 

15 апреля 1989 вокруг памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь начались небольшие стихийные митинги в память о Ху. 18 апреля к оплакивающим Ху студентам присоединились тысячи других людей, протестующих против коммунистической власти Китая и требующих демократизации общества.

Объявление военного положения

13 мая около сотни студентов объявили о голодовке на площади. В дальнейшем число участников голодовки дошло до нескольких тысяч. 15 мая из-за протестов сорвался визит Михаила Горбачева, которого пришлось принять в аэропорту вместо планировавшейся площади. 

19 мая на площади Тяньаньмэнь собралось уже около 1,2 миллиона человек, и призыв Генерального секретаря Чжао Цзыяня разойтись не срабатывает, поэтому уже 20 мая правительство объявляет военное положение и 250 000 военнослужащих входят в Пекин.

«Бойня на площади Тяньаньмэнь»

В конце концов правительство стало действовать быстро. После напряженных двух недель, в ночь на 3 июня, колонны вооруженных войск вошли в Пекин с целью очистить площадь любой ценой. Студенты, рабочие и другие простые граждане сопротивлялись, поджигая военные машины, но вскоре были подавлены. 

5 июня около 70 000 человек в Гонконге приняли участие в мемориальном бдении. Также 5 июня в историю вошел «неизвестный бунтарь» – простой китаец с авоськами, в течение некоторого времени в одиночку сдерживавший колонну танков. Дальнейшая его судьба неизвестна.


Что произошло потом?

Количество убитых, арестованных и раненых все еще неизвестно из-за значительных несоответствий между источниками. Репортеры и западные дипломаты подсчитали, что сотни и тысячи протестующих были убиты во время столкновений на площади Тяньаньмэнь, десятки тысяч были арестованы. 

Amnesty International говорит об одной тысяче казненных и десятках «до сих пор томящихся в китайских тюрьмах в результате абсолютно несправедливых судебных процессов». По информации организации, в тюрьму попали и многие другие за то, что поднимали тему протестов и ставили под вопрос действия, предпринятые властями в 1989 году. 

Разведка блока НАТО сообщает о 7000 расстрелянных: 6000 гражданских и 1000 солдат. 

Китайское правительство заявляло о 242 жертвах, но так и не выпустило список погибших. 

Мировые лидеры, включая Горбачева, осудили действия китайских властей, и менее чем через месяц Конгресс США проголосовал за введение экономических санкций против Китая, сославшись на нарушения прав человека. Япония также ввела санкции, приостановив выдачу кредитов КНР, но уже в июле 1990 года вновь начала предоставлять займы.


30 лет бойне: что о ней говорят теперь?

Правительство хорошо постаралось, чтобы удалить все упоминания о протестах из китайской истории и средств массовой информации, видя в этом угрозу легитимности своего продолжающегося однопартийного правления. Получается это весьма успешно: в 30-ю годовщину события не ожидается никаких общественных мероприятий, напомнивших бы про тот знаменательный день. 

Находящаяся в Нью-Йорке Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором подробно описала аресты в Китае тех, кто связан с протестами. Согласно другому исследованию, опубликованному в 2019 году университетами Торонто и Гонконга, более 3200 слов, ссылающихся на массовую расправу, подверглись цензуре в жестко контролируемом китайском интернете.



 
 
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30 лет назад на площади Тяньаньмэнь в Пекине произошла серия протестов, также известная как "события 4 июня". Точное количество арестованных, пострадавших и погибших...
 
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