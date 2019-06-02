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«Беларусьфильм» показал трейлер своего самого масштабного проекта 2019-го года

03.06.2019 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube-канале студии появился долгожданный трейлер фильма «Купала» — самого масштабного проекта «Беларусьфильма» в этом году. AFISHA.TUT.BY предлагает посмотреть его прямо сейчас.

«Купала» — большой проект режиссера Владимира Янковского о классике белорусской литературы, который снимался в Беларуси, России и Литве. «Беларусьфильм» рассчитывает показать картину на крупных фестивалях (на каких — пока не разглашается), поэтому премьера проекта в широком белорусском прокате состоится не раньше 2020 года. Главную роль — самого Купалы — сыграл латышский актер с белорусскими корнями Николай Шестак.

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Сегодня на YouTube-канале студии появился долгожданный трейлер.
 
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