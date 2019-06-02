В Столинском районе 16-летняя девушка на BMW врезалась в дерево: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Столинском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 3 июня, в 07.50. По предварительной информации, 16-летняя девушка на BMW ехала по автодороге Н600 Бережное — Дубенец — Дубой. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль врезался в дерево.





В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.