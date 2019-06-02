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В Столинском районе 16-летняя девушка на BMW врезалась в дерево: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении автомобиля с деревом в Столинском районе.
Как
В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 3 июня, в 07.50, на автодороге Н600 Бережное - Дубенец - Дубой.
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