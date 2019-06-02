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Специально созданная комиссия КГК будет контролировать проведение вступительной кампании в Пинске
03.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области информирует, что в текущем году в период с 11 июня по 1 июля в городе Пинске в УО «Полесский государственный университет» будет проводиться централизованное тестирование по 11 учебным предметам. Непосредственный контроль за его проведением в этом учебном заведении возложен на комиссию по контролю, в состав которой включены сотрудники Пинского межрайонного Комитета государственного контроля и Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Брестской области.
В Пинском межрайонном Комитете государственного контроля по возникшим проблемным вопросам, связанным с проведением централизованного тестирования, будет работать телефон «горячей линии» 32-26-22 (в рабочие дни
Пинский межрайонный Комитет государственного контроля.
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