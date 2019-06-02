Специально созданная комиссия КГК будет контролировать проведение вступительной кампании в Пинске

Источник материала: Полесская правда

Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области информирует, что в текущем году в период с 11 июня по 1 июля в городе Пинске в УО «Полесский государственный университет» будет проводиться централизованное тестирование по 11 учебным предметам. Непосредственный контроль за его проведением в этом учебном заведении возложен на комиссию по контролю, в состав которой включены сотрудники Пинского межрайонного Комитета государственного контроля и Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Брестской области.



Как показывает практика проведения данных кампаний за прошедшие годы, некоторые абитуриенты желали пройти тестирование без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо предъявляли их копии, или до-кументы с истекшим сроком действия. В связи с этим к тестированию они не были допущены.

Поэтому обращаем внимание на заблаговременную подготовку необходимых документов. Допуск в пункт тестирования будет осуществляться только по предъявлению оригинала действующего документа.

В Пинском межрайонном Комитете государственного контроля по возникшим проблемным вопросам, связанным с проведением централизованного тестирования, будет работать телефон «горячей линии» 32-26-22 (в рабочие дни

с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов). По этому телефону также можно обратиться и в период проведения вступительной кампании в УО «Полесский государственный университет» и ссузах региона.

Пинский межрайонный Комитет государственного контроля.