ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специально созданная комиссия КГК будет контролировать проведение вступительной кампании в Пинске

03.06.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области информирует, что в текущем году в период с 11 июня по 1 июля в городе Пинске в УО «Полесский государственный университет» будет проводиться централизованное тестирование по 11 учебным предметам. Непосредственный контроль за его проведением в этом учебном заведении возложен на комиссию по контролю, в состав которой включены сотрудники Пинского межрайонного Комитета государственного контроля и Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Брестской области.

Специально созданная комиссия КГК будет контролировать проведение вступительной кампании в Пинске
Как показывает практика проведения данных кампаний за прошедшие годы, некоторые абитуриенты желали пройти тестирование без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо предъявляли их копии, или до-кументы с истекшим сроком действия. В связи с этим к тестированию они не были допущены.

Поэтому обращаем внимание на заблаговременную подготовку необходимых документов. Допуск в пункт тестирования будет осуществляться только по предъявлению оригинала действующего документа.

В Пинском межрайонном Комитете государственного контроля по возникшим проблемным вопросам, связанным с проведением централизованного тестирования, будет работать телефон «горячей линии» 32-26-22 (в рабочие дни
с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов). По этому телефону также можно обратиться и в период проведения вступительной кампании в УО «Полесский государственный университет» и ссузах региона.

Пинский межрайонный Комитет государственного контроля.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Дополнительные рейсы на трёх пригородных маршрутах ввёл Пинский автобусный парк
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика