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Развиваем собственный бизнес с поддержкой государства

03.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Развиваем собственный бизнес с поддержкой государстваЗа 2018 год для открытия своего дела безработным жителям Витебской области выделено 215 субсидий из Фонда соцзащиты населения Республики Беларусь. Организовано обучение 185 человек по курсу «Основы бизнес-планирования».

— Содействие безработным в организации предпринимательской деятельности стало хорошей альтернативой традиционным формам занятости населения, особенно в сельской местности и малых городах. Это способствует и созданию новых рабочих мест, и снижению напряженности на рынке труда,- сообщает читателям заместитель начальника управления — начальник отдела занятости населения и социально-трудовых отношений Елена Милетьевна Хашковская. — За 2018 год управлением по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома оказано содействие в организации предпринимательской деятельности в виде предоставления субсидии 2-м безработным ( на организацию розничной торговли в неспециализированных магазинах), за январь-май 2019 года – также 2-м безработным (1 — на организацию розничной торговли в неспециализированных магазинах; 1 – на ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий).

Преимущественное право на содействие со стороны органов по труду, занятости и социальной защите в организации предпринимательской деятельности предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для района виды предпринимательской деятельности, определенные решением райисполкома.

Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего возраста, выполняющим обязанности, определенные Законом Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь», и при отсутствии нарушений ими данного Закона, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению службы занятости.

Для решения вопроса о предоставлении субсидии безработный подает в управление по труду, занятости и социальной защите по месту своей регистрации:

— заявление о предоставлении субсидии;

— технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности.

Управление по труду, занятости и социальной защите в течение 14 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении субсидии рассматривает бизнес-план и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) безработному субсидии.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее — бюджет прожиточного минимума), действующего на дату заключения управлением по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома с безработным договора о предоставлении субсидии.

При организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности безработными, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется мероприятиями по реализации (выполнению) государственной программы содействия занятости населения, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На данный момент бюджет прожиточного минимума составляет 224,02 рублей

Начинать свое дело «втемную», без расчета экономической эффективности и доходности избранного вида деятельности, нельзя.

При этом  в нашей  Витебской области чаще всего граждане организуют  свою деятельность в сфере услуг: пошив и ремонт одежды, ремонт бытовых изделий, транспортные и ремонтно-строительные услуги, техобслуживание и ремонт автомобилей, производство и ремонт мебели, столярные, плотницкие и отделочные работы, розничная торговля, санитарно-технические услуги, прокат бытовой техники, парикмахерские и услуги салонов красоты. Нужно только найти свою нишу.

Такая финансовая поддержка государством оказывается один раз, повторно субсидию получить нельзя. Поэтому нужно изначально все продумать и постараться вложить полученные деньги максимально эффективно.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома совсем недавно субсидию на открытие своего дела получил безработный Максим Довгун, который впоследствии зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и в здании гостиницы открывает собственную мастерскую по ремонту компьютерной и другой техники личного потребления: ноутбуков, смартфонов, компьютеров, планшетов, оргтехники.

— Размер субсидии, полученной от государства, составил 3, 4 тысячи  белорусских рублей,-объясняет Масим, что соответствут размеру 15 бюджетов прожиточного минимума.  –Уже оборудована мастерская, закуплено всё необходимое профессиональное оборудование.   Мастерская будет открыта в самые ближайшие  дни. При этом  обращаться к нам в качестве клиентов могут не только  жители Шарковщинского и соседних регионов, сотрудники организаций и предприятий,  но и представители сервисных центров, которые до этого времени вынуждены были работать с  кампаниями из  Минска и других крупных городов, чтобы осуществлять различные виды ремонтных работ. Надёжное и дорогостоящее оборудование нашей мастерской, в числе которого и профессиональное оборудование  для компонентного ремонта плат с автоматизированным процессом пайки больших микросхем,  позволяет  совершать необходимый  ремонт непосредственно на месте, в Шарковщине. При этом подобных мастерских не в Шарковщинском, не в соседних регионах пока ещё нет. А имея необходимые знания и  опыт работы в данной сфере, в  вашем небольшом городке я решил открыть своё  собственное  дело. Финансовая же поддержка государства в виде субсидий индивидуальным предпринимателям   является отличным стартом для того, чтобы работать на себя, открыть собственное дело и успешно его развивать.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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