Студенты Skoda создали пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Источник материала: Tut.by

Вот уже шестой год подряд студенты технического училища Skoda , где готовятся кадры для заводов и техцентров компании, удивляют общественность оригинальным концептом на основе серийной модели чешской марки.





Новое творение, которое выкатили студенты Skoda — пикап Mountiaq, сделанный из кроссовера Kodiaq. Группа из 25 стажеров в возрасте от 17 до 20 лет, среди которых было 6 девушек, начала работу над проектом в сентябре прошлого года, непосредственно сборка машины началась в январе этого года. Работа над Mountiaq заняла у молодых специалистов 2000 часов — на всех этапах создания концепта им помогали эксперты Skoda из отделов технических разработок, дизайна и производства.





Первым этапом работы над пикапом стало усиление кузова исходного Kodiaq. После этого у автомобиля срезали заднюю секцию крыши, а также установили новые задние кузовные элементы, включая борта грузового отсека и боковые окна. Двери водителя и переднего пассажира стали короче и шире. В итоге Mountiaq стал короче, шире и выше стандартного Kodiaq. Под капотом установлен двухлитровый мотор TSI с отдачей 190 лошадиных сил.





Студенты увеличили дорожный просвет почти пятиметрового пикапа — при 29 см он на 10 см больше по сравнению с серийной моделью. Завершают залихватский образ 17-дюймовые колеса Rockstar II с шинами с углубленным рисунком протектора, силовой бампер спереди с креплением для лебедки, а также подсветка грузового отсека. Интерьер пикапа отделан черной кожей с контрастной прострочкой и декоративными оранжевыми вставками.





Как и прежние концепты студентов Skoda, пикап Mountiaq останется в единственном экземпляре без планов серийного производства. Впрочем, сама по себе идея интересная и кто знает, может со временем в Skoda решатся-таки на выпуск под своей маркой более доступной альтернативы Volkswagen Amarok.