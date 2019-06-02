«Некоторые девочки играют лучше мальчиков». 20-летние футболистки - о стереотипах в спорте

Источник материала: Tut.by

У «Ислочи» появилась женская команда: клуб объединился с Республиканским государственным училищем олимпийского резерва. Слышали новость? Спорим, что нет. Хотя это произошло еще в конца марта. А ведь сборная Беларуси по футболу WU-19 практически наполовину состоит из этой команды. Такова жизнь: женский футбол в Беларуси мало кому интересен.

За подтверждением далеко ходить не пришлось: мы две недели откладывали репортаж, чтобы сделать фото в солнечную погоду, но тренировку девчонок перенесли в крытый манеж, ведь поле на улице занял какой-то не очень важный мужской матч. Лучше пусть девушки потерпят.

Во время тренировки мы спросили у девчонок, как они относятся к стереотипам в спорте, чем отличается футбол женский от футбола мужского и не хочется ли в молодости тусить на Зыбе, а не бегать с мячом.

Маша Свидунович: «Обзывают мужеподобными, но когда видят с парнями, начинается другой разговор»





Позиция: вратарь Возраст: 19 Откуда: Кобринский район

— Я начала заниматься футболом благодаря двоюродной приемной сестре, которую удочерила моя тетя. Сестра играла в нападении, и ей нужно было практиковаться: набивать в ворота, но не в пустые, а кому-то. Она, такая: «Ну пошли!» — а я любила на физкультуре играть в пионербол, где надо мяч ловить, и ответила: «Ну давай». У нас еще такие ворота были — без сетки, знаете, где ковры выбивают. Короче, постепенно начало получаться. Потом на физкультуру пришел тренер и спросил, кто хочет играть в футбол. Я сказала, что могу, — ну и сразу на ворота стала. Я тогда еще это совмещала с танцами и постоянно их прогуливала ради этих тренировок.

В «Ислочь» попала благодаря тренеру: он сам нашел команду и обо всем договорился. Мое дело было просто собрать вещи и переехать.

На прошлой неделе мы обыграли «Славянку» 11:0. Как вратарю на таких матчах мне не очень интересно. Ты просто стоишь и смотришь, как другие девчонки забивают. Радуюсь, конечно, но я не в работе. Но нас тренер постоянно настраивает, что на каждый матч с любой командой нужно выходить и показывать свой футбол. Хотя той же «Славянке» сложнее: у них всего 11 игроков, совсем нет скамейки. Но за чемпионство борьба есть, и она идет.

Женский футбол от мужского отличается эмоциональностью. Девушки более вспыльчивые: чуть что не так, сразу же ругаются, прямо на поле. Кажется, парни более сдержанные.





Я часто слышу стереотипы и сама сталкиваюсь с ними: нас обзывают, что мы мужеподобные и все такое. Но когда нас видят с парнями, разговор уже идет совсем другой! На отношения времени хватает. Да и вообще, кому на что надо — на то и хватает. Я вот планирую поступать в БГУФК — хочу тренировать вратарей.

Все думают, что футбол не женское занятие. Я считаю, что все равны и могут заниматься любимым делом. Нам это приносит удовольствие — почему нет? У кого-то танцы, у кого-то — еще какое-то творчество, а у нас — футбол. Наверное, эти люди просто не представляют, как мы кайфуем, когда приходим с тренировки и у нас что-то получилось. А когда ты отбиваешь мяч и к тебе подходят типа «ты молодец», сразу такое удовольствие получаешь! Это же последняя надежда — только на тебя. Конечно, перед важными матчами есть момент, что переживаю из-за ответственности. Это ваще прям напряг.

Карина Ольховик: «Пока сами себя не покажем, никто на нас не посмотрит»





Позиция: нападающая Возраст: 18 Откуда: Дятлово (Гродненская область)

— В прошлом году я стала лучшей футболисткой чемпионата Беларуси, но я спокойно к этому отношусь. Это моя работа — и я ее выполняю. Сейчас я оканчиваю училище олимпийского резерва и планирую учиться дальше. Есть два предложения: могу пойти в БГУ (там команду собирают) или в БГУФК. Еще пока не знаю.

В футбол пришла, наверное, как все: играла во дворе с мальчишками. Меня заметил тренер — и позвал заниматься. Еще когда мне было 10, я ездила в Минск на какие-то турниры развития — там на меня обратили внимание уже серьезнее. Предложили переехать в команду 99-го года. Тогда я побоялась, но мама настаивала. Поэтому в итоге на второе предложение решилась согласиться, но там была уже команда моего года — 2000-го.

Если идет сезон, как сейчас, то у нас одна тренировка — утром, длится 90 минут. В день перед матчем короче — 60. Если это предсезонье, то вообще жара: по две тренировки в день, утром и вечером.





Мой любимый клуб — «Барселона». А кумир — Неймар, но он уже ушел из этого клуба. От него тащусь, балдею! Как он эти финты делает… Вообще.

Конечно, чувствуется, что отношение к нам не очень. Пока не напишешь новости в интернете, никто и не узнает, что мы есть. Хотя девчонок очень много перспективных, особенно тех, кто младше меня. Никто не занимается тем, чтобы на наши матчи приходили: рекламы там по городу можно развесить… Типа «приходите на женский футбол, поддержите девчонок» — вот этого не хватает.





Я бы сказала, что мужской футбол отличается скоростью мышления: девушкам иногда это сложнее в игре дается. Но мне кажется, что женский футбол только в нашей стране не ценится, все-таки везде этот спорт больше развит. Для нас сейчас уехать в какую-нибудь Англию или Испанию было бы вообще круто! В последнее время женский футбол начали развивать, надеюсь, что так и дальше пойдет.

Нашей сборной не удается пробиться на крупные чемпионаты, возможно, и потому, что все внимание уходит на мужской футбол — особенно финансирование. Как обычно: если результата нет, то чего и деньги давать?.. Пока мы сами себя не покажем, никто на нас не посмотрит. Но как можно сделать что-то без поддержки? Сначала дайте — а мы вам сделаем. Наверное, это наш менталитет, тут уже ничего не сделать.

Вика Валюк: «Обычно моей профессии не удивляются»





Позиция: полузащитница Возраст: 16 Откуда: Молодечно

— Когда мне было лет шесть, я с братом ходила играть в футбол с мальчиками. Мне очень нравилось! А когда училась в пятом классе, в мою школу пришел тренер и позвал в секцию. Я записалась. Как-то так и стала играть.

Сейчас вхожу в сборную WU-17. Тренировки сборной от клубных ничем не отличаются — упражнения такие же. Но нас, конечно, настраивают на нужный командный дух. Я люблю, когда тренер требовательный. Для меня любой матч — это опыт. В последнее время, правда, меня в заявку не вписывают, потому что получила травму и сейчас восстанавливаюсь.

В ответ на все стереотипы я бы сказала, что некоторые девочки играют лучше мальчиков. Если нравится девочкам, пусть играют! Обычно никто не удивляется моей профессии, хотя я обычно общаюсь только с теми, кто уже давно со мной знаком. Да и вообще по многим из нас и так видно, что футболистки — стиль одежды, все такое.

Ксюша Кубичная: «Папа футбол не сильно любит»





Позиция: защитница Возраст: 20 Откуда: Могилев

— У меня во дворе в основном мальчики были. Девочек, наверное, две еще, но у нас как-то сразу интересы не совпали, да и учились в разных школах. Друг начал играть, я потихоньку с ним подтягивалась. Он записался в секцию СДЮШОР-7. Ходил туда год — все это время приходил с тренировок, показывал, чему там научили. В итоге и я этим заинтересовалась. И записалась тоже. Когда сказала родителям, сначала они как-то не очень отреагировали: «Футбол? Ну как-то… Травмоопасно, все такое». Потом согласились.

Когда приходила в команду, вообще-то я была нападающей. Потом у нас был товарищеский матч с Польшей. Как-то не срослось, мы проиграли… Тренерский штаб решил сделать изменения: меня поставили в центр защиты. Ну им понравилось. Потом с ними играли уже лучше, чем в первый раз.

С резкими реакциями по поводу моей деятельности я не сталкивалась: мое окружение уже «в теме», да и как бы фотографии на странице в соцсетях дают знать, что я футболистка. В основном спрашивают только, за какой клуб я болею. Отвечаю: «Реал Мадрид». Да, когда бывает Эль-Класико, у нас с Кариной постоянно споры. Но все по-дружески, не так, что прям серьезно.





Я много с кем обсуждала тему, мол, почему АПЛ такая сильная лига, и зрители там даже поют на трибунах… Даже когда мы играли с Польшей, опять же, было очень много их болельщиков, которые дружно встали и пели гимн, когда его включали перед матчем. Это вообще просто такие мурашки! Они, наверное, как хозяева чувствовали себя просто прекрасно. Такая поддержка реально дает мотивацию: мы стояли там и видели, как все поют со своей сборной — сразу дрожь в ногах. На самом деле болельщики — это очень важно.

Девчонки-футболистки одеваются, как парни, просто потому что нам в жизни, как и в игре, важно удобство. Если уж какое-то мероприятие будет, то мы обязательно выберем что-то официальное. В инстаграме девчонки смотрят, во что красивое одеться. Ну а если ходишь каждый день только на тренировки, то наряжаться не обязательно.

Хочется ли студенческой жизни? Точно нет. Когда понимаешь, что некоторым нужно еще на учебу, особенно на дневное, после тренировки… Бр-р-р. Наши тренировки каждый день, кроме воскресенья. Выходной я провожу спокойно: обычно езжу домой в Могилев. Люблю рыбалку и просто на улицу выйти поиграть в футбол. Кстати, папа футбол не сильно любит, а вот рыбалка — да, от него.

Тренер Ирина Булыгина: «В отличие от мужчин, девочки не валяются, если им не больно»



Ирина Иосифовна Булыгина, 51 год. В большом футболе 30 лет — с 1989-го. Играла на позиции вратаря в командах «Электроника» (1989−1994), «Интер» (1995−1996). Тренирует с 1999-го. С 2013 по 2018 тренировала сборную девочек 1999−2000 АБФФ. С 2014 также является тренером-преподавателем Республиканского государственного училища олимпийского резерва. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Правила в мужском и женском футболе, конечно, одинаковые, но девушки, наверное, не настолько быстры. И все-таки не всем девочкам дано в полной мере овладеть всеми качествами футболиста: где-то она быстро бежит, но в тактике слабее разбирается. Девчонок, которые полностью хороши — чтобы и бежать, и мыслить, — не так много. Но это же и оттого происходит, что они приходят в футбол не в шесть лет, а гораздо позже. Сейчас, я вижу, девчонок приводят в таком возрасте — в тот же «Минск», «Надежду» в Могилеве.

По эмоциональному фону женский футбол вообще ни с чем не сравнить! Ну что, мужчины плачут? Вы бы видели, как девочки рыдают, когда проигрывают какой-то матч — прямо при всех. Зато, в отличие от мужчин, девочки не валяются на поле, если им не больно. Это же классика: мужчину даже к врачу отвести сложно — боятся уколов.





Подход тренера к команде зависит от человека, а не от пола. Но, мне кажется, в женском футболе все равно жесткий тренер не задержится. Такой мужчина и словесно жестко обидеть может, а девушки по природе любят хорошие слова. Это, знаете, как лист бумаги скомкать, а потом развернуть — он уже все равно ровненьким не будет. Так и в душе.

Почему на женские матчи никто не ходит, объяснить просто: они же проходят в будние дни — в час дня, в два часа… Ну кто пойдет? Даже если школьники — так они еще учатся. Как минимум игры нужно перенести на выходные, желательно еще и на вечер. Это доступное для людей время.

Еще в 89-м году, когда я пришла в футбол, мы проводили товарищеские матчи прямо в парках на площадках. Туда же еще мужчины играть приходят. Знаете, какой это азарт? Когда все говорят: «О, там же девчонки мужиков гоняют!» — то люди и приходят. Так что игры в местах для отдыха — тоже вариант. Хотя это не совсем для нас: мы уже профессионалы.



