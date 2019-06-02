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Дом-землянка в два уровня в Бельгии. Как устроено необычное жилье с зеленой кровлей
Источник материала: Tut.by
Этот необычный дом в Бельгии построен по проекту архитектурной студии
Сверху дом покрыт сплошной зеленой кровлей. Исключение составляют два конструктивных элемента здания: это входная группа и большое окно столовой.
Нижний этаж наполовину находится ниже уровня земли.
Интересно, что дом строился по каркасной технологии. Снаружи он герметично зашит резиновой кровельной мембраной.
В интерьере использовались натуральные материалы: камень, дерево.
Камин двухсторонний. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. Летом он используется для барбекю, и люди обедают на крытой террасе.
Этот дом обладает отличными энергосберегающими характеристиками из-за теплоизоляции в деревянном каркасе и теплоемкости, создаваемой зеленой крышей. На наклонной поверхности входа установлены солнечные панели, обращенные на юг.
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Необычный каркасный дом с земляной крышей в Бельгии
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