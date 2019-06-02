Дом-землянка в два уровня в Бельгии. Как устроено необычное жилье с зеленой кровлей

Источник материала: Tut.by

Этот необычный дом в Бельгии построен по проекту архитектурной студии OYO . С улицы он выглядит как нечто среднее между землянкой и погребом. На самом же деле это полноценное жилье в двух уровнях, правда, с необычной планировкой — спальная зона расположена под гостиной ниже уровня земли. Смотрите, как здесь все устроено.



Фото: Thomas De Bruyne

Сверху дом покрыт сплошной зеленой кровлей. Исключение составляют два конструктивных элемента здания: это входная группа и большое окно столовой.



Фото: Thomas De Bruyne

Нижний этаж наполовину находится ниже уровня земли.



Фото: Thomas De Bruyne

Интересно, что дом строился по каркасной технологии. Снаружи он герметично зашит резиновой кровельной мембраной.



Фото: Thomas De Bruyne

В интерьере использовались натуральные материалы: камень, дерево.



Фото: Thomas De Bruyne



Фото: Thomas De Bruyne



Фото: Thomas De Bruyne

Камин двухсторонний. Его можно использовать как в помещении, так и на улице. Летом он используется для барбекю, и люди обедают на крытой террасе.



Фото: Thomas De Bruyne

Этот дом обладает отличными энергосберегающими характеристиками из-за теплоизоляции в деревянном каркасе и теплоемкости, создаваемой зеленой крышей. На наклонной поверхности входа установлены солнечные панели, обращенные на юг.















