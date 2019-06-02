ФСБ России обязал Tinder присылать переписки пользователей

Источник материала: KYKY

В России дейтинг-приложение Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации в сети, пишет «РБК». Это значит, что отныне оно будет отправлять переписки и данные пользователей ФСБ.

Tinder попал в «заветный» реестр благодаря Роскомнадзору еще в конце мая и теперь должен следовать федеральным законам. Он будет собирать, хранить (в течение шести месяцев) и по первому зовут предоставлять ФСБ и другим госорганам все данные о действиях своих пользователей, в том числе аудио- и видео-материалы. Сведения о российских пользователях должны храниться только на российских серверах. Сам Роскомнадзор данную информацию подтвердил, а ресурс ситуацию не комментирует.

Перечень существует с 2014 года. Дейтинг-приложение в нем легко находится по запросу «tinder.com». Интересно, что таких ресурсов, как Facebook, Twitter и Instagram, в списке не оказалось. Кстати, российские власти не впервые проявляют интерес к сервисам знакомств. Так, в в 2014 году в реестр попали порталы Mamba и Wamba, в апреле 2017 – служба знакомств Badoo.