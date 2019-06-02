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Минск и Душанбе договорились активизировать торговлю

03.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Душанбе планируют возобновить активность в сотрудничестве. Об этом договорились Александр Лукашенко и посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод. Акцент стороны сделают на торговле, передает телеканал «МИР 24».

«В этом году выпустили на нашем совместном предприятии 500 тракторов. И большой спрос есть в соседних государствах. Есть хорошие примеры нашего сотрудничества, настораживает падение нашего товарооборота. И над этим надо нашим МИДам и правительству поработать, чтобы выровнять его. И активнее выходить на рынки третьих стран с нашей совместной продукции», – сказал президент Беларуси. 

Диалог на тему сотрудничества между странами продолжится в конце июня: накануне закрытия II Европейских игр состоится официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



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Теги: Минск
 
 
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Диалог о сотрудничестве продолжится в конце июня, когда состоится официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Минск.
 
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