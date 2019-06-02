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Минчанин заснял на видео пылевой вихрь
Источник материала: Tut.by
Третьего июня один из читателей TUT.BY в Минске заснял на видео нечто, напоминающее небольшой вихрь.
По словам пользователя, приславшего видео в редакцию, смерч ему удалось заснять сегодня возле стройки на территории бывшего аэропорта Минск-1 и улицы Аэродромной.
За разъяснением мы обратились к
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В ролике запечатлен пылевой вихрь.
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