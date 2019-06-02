Минчанин заснял на видео пылевой вихрь

Источник материала: Tut.by

Третьего июня один из читателей TUT.BY в Минске заснял на видео нечто, напоминающее небольшой вихрь.

По словам пользователя, приславшего видео в редакцию, смерч ему удалось заснять сегодня возле стройки на территории бывшего аэропорта Минск-1 и улицы Аэродромной.

За разъяснением мы обратились к пользователю Twitter «Блізкі космас» , который известен своими комментариями по поводу погодных явлений. По его словам, в ролике запечатлен пылевой вихрь, который в англоязычных странах еще называют «пылевым дьяволом» (англ. dust devil).

Пыльный вихрь, или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и может переносить их на сотни метров.