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Движение в пункте пропуска «Каменный лог» будет затруднено
Источник материала: БДГ
О возможных перебоях на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня
Въезд и выезд транспортных средств будет затруднен в связи с проведением ремонта дороги в пункте пропуска.
Таможня просит учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты при движении через границу.
Сегодня также в пункте пропуска «Мядининкай» поводилась разметка дорожного полотна, что влияло на движение транспорта.
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О возможных перебоях на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня сообщает в понедельн
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