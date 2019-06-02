Движение в пункте пропуска «Каменный лог» будет затруднено

О возможных перебоях на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня сообщает в понедельник Гродненская региональная таможня.

Въезд и выезд транспортных средств будет затруднен в связи с проведением ремонта дороги в пункте пропуска.

Таможня просит учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты при движении через границу.

Сегодня также в пункте пропуска «Мядининкай» поводилась разметка дорожного полотна, что влияло на движение транспорта.