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Погода на неделе: жаркая погода

03.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Жаркая погода с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы ожидается на этой неделе в Беларуси.

В первой половине недели на фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, в дальнейшем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, местами не обойдется без кратковременных грозовых дождей.

4 июня в области повышенного давления будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 тепла, днем - 23-29 градусов.

В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью воздух прогреется до 11-18 градусов, днем — до 23-29.

6 июня, в четверг, в отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем — 24-29 тепла.

В пятницу местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью воздух прогреется до 14-20, в дневные часы — до 24-31 градуса.


Источник: БелТА

 
 
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Жаркая погода с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы ожидается на этой неделе в Беларуси.
 
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