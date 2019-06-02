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Одобренного раньше моста возле «Беларуси» не будет. Власти решили отремонтировать старый
Источник материала: Tut.by
В конце прошлого года стало известно, что возле гостиницы «Беларусь» собираются построить новый мост через Свислочь. Но, судя по всему, от этой идеи отказались, потому что сейчас тут идет капитальный ремонт старого. И его облик особо не изменится, сообщает агентство «
В ноябре 2018 года архитектурный совет при главном архитекторе Минска
Но со сменой руководства города поменялись и эти планы. Сейчас мост демонтировали, но не для замены, а для капремонта.
Как рассказал агентству «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик, после ремонта облик объекта особо не изменится. Строители установят новую балку взамен старой. Во время капремонта моста также будут установлены новые перила, покрытие. Сделать это планируют до Европейских игр. Стоимость ремонта оценивается в 300 тысяч рублей.
По словам Ярошика, демонтированная конструкция досталась городу от немцев после Великой Отечественной войны. При помощи таких элементов они строили быстрые переправы. В Минске на мосту через Свислочь она служила с 1947 года. И неизвестно, сколько до этого использовалась немецкими солдатами.
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После ремонта облик объекта особо не изменится.
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