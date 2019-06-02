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Одобренного раньше моста возле «Беларуси» не будет. Власти решили отремонтировать старый

03.06.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года стало известно, что возле гостиницы «Беларусь» собираются построить новый мост через Свислочь. Но, судя по всему, от этой идеи отказались, потому что сейчас тут идет капитальный ремонт старого. И его облик особо не изменится, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

В ноябре 2018 года архитектурный совет при главном архитекторе Минска одобрил проект моста возле гостиницы «Беларусь», который разработала известная компания VDS Production. Планировалось, что такую конструкцию установят к Европейским играм и сообщалось, что финансирование на это дело есть.


Таким мог быть мост. Изображение: VDS Production

Но со сменой руководства города поменялись и эти планы. Сейчас мост демонтировали, но не для замены, а для капремонта.


Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

Как рассказал агентству «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик, после ремонта облик объекта особо не изменится. Строители установят новую балку взамен старой. Во время капремонта моста также будут установлены новые перила, покрытие. Сделать это планируют до Европейских игр. Стоимость ремонта оценивается в 300 тысяч рублей.

По словам Ярошика, демонтированная конструкция досталась городу от немцев после Великой Отечественной войны. При помощи таких элементов они строили быстрые переправы. В Минске на мосту через Свислочь она служила с 1947 года. И неизвестно, сколько до этого использовалась немецкими солдатами.

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Теги: Минск
 
 
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