В Беларуси снизили минимальные цены на охоту на зубров

Источник материала: Tut.by

В Беларуси скорректировали минимальную предельную стоимость охотничьих путевок и продукции охоты. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 1 июня № 350.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В частности, для белорусов минимальную предельную стоимость разрешений на добычу зубра — сеголеток (молодняка текущего года) снизили до 800 рублей. До изменений эта сумма составляла 1000 рублей. Разрешение на добычу молодняка от одного до двух лет будет стоит как минимум 2500 рублей (ранее — 3000 рублей).

Постановлением правительства также предусмотрено, что пользователи охотничьих угодий могут самостоятельно определять градацию веса рогов копытных охотничьих животных нормируемых видов с черепом без нижней челюсти, чтобы определить размер платы за разрешения на добычу охотничьего животного для иностранцев.

Однако крайние минимальные значения веса в градации не могут быть установлены ниже значений, которые указаны в постановлении.