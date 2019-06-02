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Ильхам Алиев приедет в Минск на открытие Европейских игр
03.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Минск для участия в церемонии открытия II Европейских игр, сообщает
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 государств. Атлеты сразятся в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.
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Соревнования под эгидой Европейских олимпийских комитетов пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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