Ильхам Алиев приедет в Минск на открытие Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Минск для участия в церемонии открытия II Европейских игр, сообщает РИА «Новости» и со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства иностранных дел.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 государств. Атлеты сразятся в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.