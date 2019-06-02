Источник материала: Интерфакс

В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении, сообщили в Гродненской региональной таможне.

В указанные даты в пункте пропуска будет проводиться ремонт дорожного покрытия, затрагивающее движение автотранспорта на въезд и на выезд из Беларуси. Также, в сопредельном с "Каменным Логом" пункте пропуска "Мядининкай", на литовской стороне границы, проходят работы по нанесению дорожной разметки.