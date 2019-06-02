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Движение автомобилей будет затруднено в "Каменном Логе" 5-8 июня
Источник материала: Интерфакс
В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении, сообщили в Гродненской региональной таможне.
В указанные даты в пункте пропуска будет проводиться ремонт дорожного покрытия, затрагивающее движение автотранспорта на въезд и на выезд из Беларуси. Также, в сопредельном с "Каменным Логом" пункте пропуска "Мядининкай", на литовской стороне границы, проходят работы по нанесению дорожной разметки.
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В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении, сообщили в Гродненской региональной таможне.
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