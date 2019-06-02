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Транзит российской нефти через Беларусь сократится почти на 20% в 2019 году – "Гомельтранснефть Дружба"

03.06.2019 16:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Транзит российской нефти по территории Беларуси в 2019 году может снизиться до уровня около 40 млн тонн с 48,9 млн тонн в 2018 году, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

По итогам этого года Беларусь сможет прокачать на Запад около 40 млн тонн российской нефти, тогда как в прошлом году было поставлено 48,9 млн тонн, сообщило со ссылкой на Вериго белорусское агентство Белапан.

В мае ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прокачало всего 7% от запланированных объемов, сказал главный инженер.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории Беларуси составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

 
 
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Транзит российской нефти по территории Беларуси в 2019 году может снизиться до уровня около 40 млн тонн с 48,9 млн тонн в 2018 году, сообщил главный инженер ОАО...
 
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