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Беларусь завершит откачку грязной нефти в РФ к середине августа – "Гомельтранснефть Дружба"

03.06.2019 16:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь полностью откачает всю некачественную нефть в Россию к середине августа, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"С 24 мая в Россию вытеснено более 200 тысяч тонн нефти, загрязненной хлорорганикой. Чуть меньше одного миллиона тонн остается на территории Беларуси. Полностью откачка завершится к середине августа", - сказал Вериго, которого цитирует агентство Белапан.

Как сообщалось, по данным "Транснефти", в соответствии с утвержденной "дорожной картой" кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема "Адамова Застава" к 10 июня. Вытеснение загрязненной нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка) по маршруту Мозырь-Унеча началось 24 мая. По состоянию на 30 мая объем вытеснения составил почти 200 тыс. тонн. Из нефтепровода планируется вытеснить реверсом в Россию 868 тыс. тонн. Завершение процесса вытеснения некондиционной нефти по нефтепроводу Мозырь-Унеча позволит восстановить транзит российской нефти в Польшу.

Всего "Транснефть" будет вытеснять с территории Беларуси 1,328 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти. Еще 460 тыс. тонн находится в нефтепроводе Унеча-Полоцк, который обслуживает ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка "Дружбы" на территории Беларуси). Вытеснение нефти на территорию РФ с этого участка начнется после 15 июня.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая.

 
 
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Беларусь полностью откачает всю некачественную нефть в Россию к середине августа, сообщил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
 
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