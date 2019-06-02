Минфин Беларуси исполнил республиканский бюджет в январе-апреле с профицитом 5,6% ВВП

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси в январе-апреле 2019 года исполнило республиканский бюджет с профицитом Br2,19 млрд, или 5,6% ВВП, сказано в сообщении ведомства.

Доходы республиканского бюджета в январе-апреле составили Br8,38 млрд (35,2% годового плана), расходы – Br6,19 млрд (27,9%).

За январь-апрель поступление НДС сложилось в сумме Br3,08 млрд (35,4% годового плана), налога на прибыль – Br466,9 млн (27,1%), акцизов – Br834,4 млн (33,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,56 млрд (35,7% плана год).

Расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность профинансированы на Br2,93 млрд (28,2%), на финансирование национальной экономики – Br922,3 млн (27,6%). На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) из республиканского бюджета направлено Br1,29 млрд (27,5%).

Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-апреле исполнен с профицитом Br0,1 млрд (0,3% ВВП) в результате поступления доходов на Br5,05 млрд (33,5% годового плана) и расходов в сумме Br4,96 млрд (33,4% плана на год).

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-апреле 2019 года исполнен с профицитом Br3,17 млрд (8,1% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили Br18,4 млрд (35,6% годового плана), расходы – Br15,26 млрд (30,4%).

В 2018 году республиканский бюджет исполнен с профицитом Br4,7 млрд, или 3,9% ВВП, в 2017 году – с профицитом Br2,8 млрд, или 2,7% ВВП.

Принятый бюджет на 2019 год планируется исполнить с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП, при доходах на уровне Br23,7 млрд (рост на 0,8% к 2018 году), расходах - Br21,98 млрд (рост на 5,1% к исполнению в 2018 году).