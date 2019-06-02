Президент Азербайджана Алиев примет участие в открытии II Европейских игр в Минске – МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, сказано в сообщении МИД Беларуси.

"Белорусский и азербайджанский дипломаты затронули тему подготовки к предстоящему визиту президента Азербайджана в Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр", - сказано в сообщении МИД по итогам состоявшейся в понедельник встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.

В ходе беседы дипломаты также "обсудили вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества двух стран в международных организациях, в том числе в рамках системы ООН", сказано в пресс-релизе МИД. Замминистра и посол обменялись мнениями о взаимодействии двух стран в рамках Движения неприсоединения (ДН), в том числе в контексте предстоящего председательства Азербайджана в ДН и Саммита ДН в Баку в октябре 2019 года, отмечается в сообщении.

II Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня 2019 года под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В Играх, в рамках которых будут проведены соревнования по 15 видам спорта, примут участие 4082 спортсмена из 50 государств. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

I Европейские игры прошли в июне 2015 года в Баку (Азербайджан).