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Познакомился и предложил жить вместе. В Бресте парень обокрал женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте мужчина познакомился с женщиной, пригласил переехать жить к нему, взялся поднести сумки и сбежал.
Как
В дальнейшем стало известно, что на продуктовом рынке женщина встретилась с 26-летним парнем, который предложил собеседнице познакомиться с его родителями и переехать жить к нему в Малоритский район.
Брестчанка положительно отреагировала на предложение, употребила вместе с новым знакомым алкоголь, а затем пара пошла в магазин. Там заявительница купила «набор для знакомства». Далее мужчина и женщина пошли на вокзал, где парень предложил поднести сумки. Получив разрешение, молодой человек взял их, ускорил шаг и скрылся в противоположном направлении.
С использованием камер видеонаблюдения удалось установить местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Лидского района Гродненской области. В Лидском районе он и был задержан.
Как пояснил задержанный, в Брест он приезжал по личным вопросам. Увидев покупавшую овощи женщину, парень спланировал преступление и специально во время знакомства назвал ложное место жительства. Полученный противозаконным путём телефон молодой человек продал своему приятелю из Каменецкого района, а домой добирался автостопом.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ.
В начале 2019 года сообщалось, что 38-летняя сожительница 66-летнего пенсионера украла у мужчины деньги и вместе с подругой съездила отдохнуть в Италию.
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Новости Беларуси. В Бресте мужчина познакомился с женщиной, пригласил переехать жить к нему, взялся поднести сумки и сбежал. Как сообщает УВД Брестского...
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