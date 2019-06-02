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Познакомился и предложил жить вместе. В Бресте парень обокрал женщину

03.06.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте мужчина познакомился с женщиной, пригласил переехать жить к нему, взялся поднести сумки и сбежал.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, с заявлением в милицию обратилась 39-летняя брестчанка. Заявительница рассказала, что на перроне ж/д вокзала «Брест-Центральный» у неё похитили пакет с продуктами, мобильником и кошельком. Ущерб был оценён в 300 рублей.  

В дальнейшем стало известно, что на продуктовом рынке женщина встретилась с 26-летним парнем, который предложил собеседнице познакомиться с его родителями и переехать жить к нему в Малоритский район.  

Брестчанка положительно отреагировала на предложение, употребила вместе с новым знакомым алкоголь, а затем пара пошла в магазин. Там заявительница купила «набор для знакомства». Далее мужчина и женщина пошли на вокзал, где парень предложил поднести сумки. Получив разрешение, молодой человек взял их, ускорил шаг и скрылся в противоположном направлении.  

С использованием камер видеонаблюдения удалось установить местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Лидского района Гродненской области. В Лидском районе он и был задержан.  

Как пояснил задержанный, в Брест он приезжал по личным вопросам. Увидев покупавшую овощи женщину, парень спланировал преступление и специально во время знакомства назвал ложное место жительства. Полученный противозаконным путём телефон молодой человек продал своему приятелю из Каменецкого района, а домой добирался автостопом.  

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ.  

В начале 2019 года сообщалось, что 38-летняя сожительница 66-летнего пенсионера украла у мужчины деньги и вместе с подругой съездила отдохнуть в Италию.  

Обе женщины были задержаны – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте мужчина познакомился с женщиной, пригласил переехать жить к нему, взялся поднести сумки и сбежал.   Как сообщает УВД Брестского...
 
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