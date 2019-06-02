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Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

03.06.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопрос распределения ввозных пошлин в ЕАЭС решат до конца года. Об этом заявил министр коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация прибыла для участия в расширенном заседании общественно-экспертного совета по развитию предпринимательства.

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Напомним, на саммите, который прошел на прошлой неделе в Нур-Султане, главы государств поручили доработать нормы распределения ввозных пошлин и до конца года продлили действующие. Известно, что подходы уже выработаны, а в ближайшее время будут отшлифованы технические методики и механизмы распределения пошлин.

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Тимур Жаксылыков, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:
Поскольку таможенного контроля нет и товар, который растоможен в одной стране, потом спокойно перемещается и потребляется в другой стране, приняли решение о том, что появляются нормативы по распределению доходов от пошлин, которые будут впоследствии поступать в бюджеты стран.

У всех сторон есть понимание, что самый справедливый принцип – по потреблению импортных товаров.

Встреча представителей ЕЭК с бизнес-сообществом Беларуси проходит не в первый раз. Ряд проблемных вопросов, которые были подняты ранее, уже удалось решить. В частности, пересмотрены льготы по страховым взносам при закупке спецодежды, расширен доступ к госзакупкам в России. Услышали в ЕЭК и претензии по техрегулированию. В итоге ужесточен контроль за выдачей сертификатов.

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Будут подняты вопросы строительного комплекса, транспортных услуг, доступа к различным информационным взаимодействиям. Кроме этого, мы хотим получить более полный, расширенный отчет о проделанной работе.

Минэкономики: Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС

Люди в материале: Тимур Жаксылыков, Дмитрий Матусевич
 
 
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Новости Беларуси. Вопрос распределения ввозных пошлин в ЕАЭС решат до конца года. Об этом заявил министр коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК, сообщили...
 
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