|
Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Источник материала: СТВ
Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов.
Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго отлучилась.
Еще до рождения дети реагируют на звук голоса своей матери, а после появления на свет объятия, запах кожи и одежды усиливают сенсорные сигналы и дают малышу понять, что мама рядом и он в безопасности. Для новорождённых знакомые запахи очень утешительны.
У этого 3-месячного ребенка случилась истерика без очевидного повода. Папа должен был оперативно что-то предпринять, пока мама отсутствовала дома. Отец перепробовал все, что мог придумать, пока в отчаянии не вспомнил инструкцию от своего друга, который нашел способ от безутешных слез.
Мужчина взял вещь, которую носила супруга. Реакция ребенка
Почему это сработало? Одежда, которую мы носим, поглощает запах, и когда ребенок чувствует аромат своей мамы, он утешается. Малыш на видео – замечательный пример. Он даже протягивает руку и хватает футболку, чтобы родной запах стал еще ближе. Рыдания младенца вскоре стихают.
Комментарии из соцсетей показывают, что людям нравится этот изящный трюк и многие проворачивали его со своими детьми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов. Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)