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Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры

03.06.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов.  

Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго отлучилась.  

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Скриншот из видео

Еще до рождения дети реагируют на звук голоса своей матери, а после появления на свет объятия, запах кожи и одежды усиливают сенсорные сигналы и дают малышу понять, что мама рядом и он в безопасности. Для новорождённых знакомые запахи очень утешительны.  

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо  

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Скриншот из видео

У этого 3-месячного ребенка случилась истерика без очевидного повода. Папа должен был оперативно что-то предпринять, пока мама отсутствовала дома. Отец перепробовал все, что мог придумать, пока в отчаянии не вспомнил инструкцию от своего друга, который нашел способ от безутешных слез.  

Шаг первый: найдите ношеную футболку жены. Шаг второй: поднесите футболку к плачущему ребенку и наблюдайте.  

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Скриншот из видео

Мужчина взял вещь, которую носила супруга. Реакция ребенка была запечатлена на камеру.  

Почему это сработало? Одежда, которую мы носим, поглощает запах, и когда ребенок чувствует аромат своей мамы, он утешается. Малыш на видео – замечательный пример. Он даже протягивает руку и хватает футболку, чтобы родной запах стал еще ближе. Рыдания младенца вскоре стихают.  

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры
Скриншот из видео

Комментарии из соцсетей показывают, что людям нравится этот изящный трюк и многие проворачивали его со своими детьми.  

Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты (смотрите здесь).   

Люди в материале: нет
 
 
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Связь между матерью и ребенком по-настоящему невероятна – именно это доказал один из отцов.   Мужчина ухаживал за 3-месячным сыном, пока его мама ненадолго...
 
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