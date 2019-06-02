"Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности. 10 лет его "рвало" от ФИФА. Когда я говорю "рвало", я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал эту организацию. Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него", — цитирует Платини L’Equipe.





Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год и покинул организацию по итогам коррупционного скандала. Инфантино в том же году занял должность президента ФИФА после того, как его предшественник Йозеф Блаттер был обвинен в аналогичных нарушениях.



