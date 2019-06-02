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Путинский миллиардер назвал санкции против себя "кризисом всей жизни"

03.06.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский предприниматель Виктор Вексельберг назвал его включение в санкционный список США "кризисом всей жизни". Введённые против него ограничения мешают ему быть частью глобального мира, — рассказал он в интервью газете Financial Times.


на фото Вексельберг крайний справа

Санкции против Вексельберга, состояние которого оценивается журналом Forbes в 11,5 миллиардов долларов были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой [российской] коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", — говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.

Вексельберг заявил, что считает, что попал в санкционный список необоснованно. "Я русский. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно". По словам предпринимателя, попадание в список разрушило привычный ему образ жизни. "Для меня это кризис всей моей жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это личное. Для меня весь мир был возможностью. А теперь — что я могу сделать?"

"Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира. Я перевез всю семью в США. Я никогда бы не смог предсказать, в какой ситуации я окажусь", — заявил он.

Вексельберг рассказал FT о своей встрече с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Российский предприниматель заявил, что Коэн сам был инициатором встречи, после того как предоставил россиянину два билета на инаугурацию Трампа. Встреча, утверждает. Вексельберг, продолжалась 15 минут, на ней юрист интересовался возможностями инвестиций в США со стороны бизнесмена.


В декабре прошлого года Вексельберг обжаловал решение Минфина США о санкциях. В марте включение в санкционный список обжаловал миллиардер Олег Дерипаска, он также потребовал запретить называть себя олигархом. Ещё один россиянин — живущий почти 25 лет за границей 80-летний миллиардер Валентин Гапонцев потребовал в суде исключить себя из доклада Минфина, где он упомянут как приближённый Владимира Путина.

 
 
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Российский предприниматель Виктор Вексельберг назвал его включение в санкционный список США "кризисом всей жизни". Введённые против него ограничения мешают ему...
 
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