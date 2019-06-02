Неймара обвинили в изнасиловании. Ему грозит до пяти лет тюрьмы









Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймар попал в крайне неприятную историю и рискует столкнуться с серьезными трудностями. Звездный футболист обвиняется в изнасиловании, и теперь в его отношении начато расследование.





Как сообщает бразильское издание Globoesporte, полиция 3 июня приняла к рассмотрению документы по факту возможного преступления и уже вызвала Неймара, а также девушку, которая обвиняет его в изнасиловании, на допрос. Отмечается, что у обоих будут изъяты мобильные телефоны для изучения.





По данным источника, в отношении бразильца может быть возбуждено по статье 281-С Уголовного кодекса Бразилии, согласно которого граждане не имеют права «предлагать, обменивать, делать доступными, передавать, продавать или выставлять на продажу, распространять, публиковать или разглашать любыми средствами фотографии, видео или другие аудиовизуальные записи, содержащие сексуальные сцены без согласия жертвы».





Мера наказания за данное правонарушение составляет от одного до пяти лет тюремного заключения.





Ранее девушка подала заявление в полицию на имя Неймара, выдвинув против футболиста обвинения в изнасиловании. Жалоба была принята полицейским отделением в Сан-Паулу. При этом, по словам девушки, она якобы стала жертвой во время встречи с Неймаром в Париже 15 мая, накануне матча «ПСЖ» с «Дижоном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции, в которой бразильский форвард не участвовал из-за дисквалификации.





Отмечается, что девушка обвинила 27-летнего форварда не только в изнасиловании, но и в том, что тот обнародовал их личную переписку, в которой также фигурировали ее интимные фотографии. В своей жалобе предполагаемая жертва отмечает, что приехала в Париж по просьбе Неймара, с которым общалась в социальных сетях.





Футболист якобы оплатил ей билеты до столицы Франции, а также арендовал номер в гостинице. Когда девушка встретилась с футболистом, то, по ее словам, тот находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем стал до нее домогаться и насиловать.









Отвечая на вопрос полицейских о том, почему заявление было подано только спустя две недели после возможного инцидента, то девушка подчеркнула, что долгое время находилась в шоковом состоянии и смогла найти в себе силы рассказать о произошедшем только по возвращении в Бразилию.





Сам Неймар после того, как данная информация стала достоянием общественности, выступил с заявлением, подтвердив, что встречался с девушкой, однако факт изнасилования полностью опроверг.





«Отныне буду разоблачать моменты личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле ничего не случилось. То, что произошло в тот день, было личными отношениями между мужчиной и женщиной, и подобное происходит во всех парах. На следующий день после близости мы продолжили общение.





Меня обвиняют в изнасиловании. Это тяжело, это серьезное обвинение. Оно застало меня врасплох. Очень печально слышать подобное, потому что те, кто знают меня и мой характер, уверены, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал.





Но пусть это будет мне уроком. Есть люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то — это действительно грустно и больно», — заявил Неймар в видеообращении, опубликованном в инстаграме футболиста.





Интересно, что позднее форвард «ПСЖ» данную публикацию удалил. На данный момент Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которой в июне предстоит начать борьбу за Кубок Америки.





Перед началом турнира у пентакампеонов запланированы два товарищеских матча: с командами Катара (6 июня) и Гондураса (9 июня). В национальной команде, к слову, уже оказали свою поддержку звездному нападающему, выразив веру в его невиновность.





Впрочем, сам Неймар выразил готовность сотрудничать со следствием. Более того, его отец да Силва Сантус выступил с объявлением в эфире бразильского телевидения, обвинив девушку в мошенничестве и вымогательстве.





По словам Неймара-старшего, его сын стал жертвой шантажа, подчеркнув, что у него есть все необходимые для подтверждения этого доказательства.





«Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Эти обвинения в изнасиловании — неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть подтверждающие это бумаги. Заподозрив мошенничество, он прекратил эти отношения», — сказал он в эфире Bandeirantes.









Факт мошенничества отметили и пиар-компании, с которой сотрудничает Неймар, заявив, что после общения с адвокатом якобы изнасилованной девушки тот просил немалую сумму компенсации, чтобы отозвать заявление и закрыть дело.





Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В составе парижан бразильский нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 51 голом и 29 результативными передачами, дважды став чемпионом Франции и обладателем Кубка страны и Кубка французской лиги. Также бразилец выступал за «Сантос» и «Барселону».