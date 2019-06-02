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Культовый сериал "Чернобыль" переведут на белорусский язык

03.06.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сериал от HBO выйдет на белорусском языке уже в начале июля.

Его переведут видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» (бренд AMEDIATEKA Home of HBO) — к работе уже приступили.

Мини-сериал «Чернобыль» стал одним из самых обсуждаемых в белорусских соцсетях. Действия показывают часть общей трагедии — аварии на Чернобыльской АЭС.

Сценарий для проекта написал Крейг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»). Чтобы события выглядели максимально реалистично, он опирался на архивы, свидетельства очевидцев и книгу Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». 

Съемки проходили в Литве и Киеве. На кадрах, где нужно было показать саму атомную электростанцию, ее заменяет Игналинская АЭС. Она была построена по сходному проекту.

На украинском языке сериал вышел одновременно с русским. 

 
 
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Сериал от HBO выйдет на белорусском языке уже в начале июля.
 
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