Его переведут видеосервис VOKA совместно с «Амедиа ТВ» (бренд AMEDIATEKA Home of HBO) — к работе уже приступили.





Мини-сериал «Чернобыль» стал одним из самых обсуждаемых в белорусских соцсетях. Действия показывают часть общей трагедии — аварии на Чернобыльской АЭС.





Сценарий для проекта написал Крейг Мазин («Белоснежка и Охотник 2»). Чтобы события выглядели максимально реалистично, он опирался на архивы, свидетельства очевидцев и книгу Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего».





Съемки проходили в Литве и Киеве. На кадрах, где нужно было показать саму атомную электростанцию, ее заменяет Игналинская АЭС. Она была построена по сходному проекту.





На украинском языке сериал вышел одновременно с русским.