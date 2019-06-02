Беспредел! 44-летнего минчанина оштрафовали на $1250 за неявку на сборы. А могли и посадить

Открытое выездное заседание суда состоялось в военном комиссариате Московского района. Как отметил гособвинитель Олег Ермаков, 44-летнего военнообязанного вызвали в военкомат 21 марта 2018 года для отправки на военные сборы. Однако в назначенный день мужчина не прибыл к месту назначения. Уважительных причин для этого не было.





В итоге, по мнению обвинения, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)»).





За это по белорусским законам предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправработ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев.









Свою вину военнообязанный признал и попросил суд о снисхождении, поскольку у него тяжелое материальное положение и на иждивении несовершеннолетняя дочь.













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