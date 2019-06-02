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Беспредел! 44-летнего минчанина оштрафовали на $1250 за неявку на сборы. А могли и посадить

03.06.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штраф в размере 100 базовых величин назначил суд Московского района минчанину, не явившемуся по повестке на военные сборы.

Открытое выездное заседание суда состоялось в военном комиссариате Московского района. Как отметил гособвинитель Олег Ермаков, 44-летнего военнообязанного вызвали в военкомат 21 марта 2018 года для отправки на военные сборы. Однако в назначенный день мужчина не прибыл к месту назначения. Уважительных причин для этого не было.

В итоге, по мнению обвинения, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)»). 

За это по белорусским законам предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправработ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев.


Свою вину военнообязанный признал и попросил суд о снисхождении, поскольку у него тяжелое материальное положение и на иждивении несовершеннолетняя дочь.



Суд "снизошел": назначил штраф в размере 100 БВ (2 550 руб.).

 
 
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Штраф в размере 100 базовых величин назначил суд Московского района минчанину, не явившемуся по повестке на военные сборы.
 
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