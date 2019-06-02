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Усы вместо ногтей: российский журналист потроллил Лукашенко

03.06.2019 16:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов потроллил главу Беларуси Александра Лукашенко цитатой из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Смирнов разметил ролик, на котором Лукашенко приводит себя в порядок с помощью расчески - причесывает усы и брови.



"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей": Александр Григорьевич и расческа", пишет журналист.

 
 
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Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов потроллил главу Беларуси Александра Лукашенко цитатой из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».
 
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