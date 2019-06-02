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Усы вместо ногтей: российский журналист потроллил Лукашенко
Источник материала: Партизан
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов потроллил главу Беларуси Александра Лукашенко цитатой из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Смирнов разметил ролик, на котором Лукашенко приводит себя в порядок с помощью расчески - причесывает усы и брови.
"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей": Александр Григорьевич и расческа",
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Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов потроллил главу Беларуси Александра Лукашенко цитатой из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин».
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