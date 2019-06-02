ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненский мясокомбинат и другие. Россельхознадзор назвал очередных жертв

03.06.2019 16:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат» в связи с повторным выявлением хинолонов (дифлоксацина) и первичным выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях, сообщает пресс-служба ведомства.



Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:

— СПК «Агрокомбинат «Снов» — выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;

— ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» — выявление незаявленного производителем ГМ-сои в кормовом соевом шроте;

— ООО «Александров» — выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованной говядины;

— ОАО «Беллакт» Волковысское — выявление бактерий группы кишечной палочки в пастеризованных сливках (налив, 2 случая);

— СОАО «Ляховичский молочный завод» — выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в пастеризованных сливках (налив);

— «Мозырские молочные продукты» — выявление бактерий рода S. aureus в пастеризованных сливках (налив);

— ОАО «Молодечненский молочный комбинат» — выявление бактерий группы кишечной палочки в кефире;

— «Оршанский мясоконсервный комбинат» — выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;

— СООО «Старфуд» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);

— ООО «ЭкспортАльфаГрупп» — выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;

— ЧПУП «15 Авеню» — выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.

Напомним, уже длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат» в связи с повторным выявлением хинолонов...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пойду лучше повешусь»: как мошенники банкротят людей, а им за это — ничего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика