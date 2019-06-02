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«Максималка - 120 км/ч, запас хода - больше 300 км». В Минск приехала электрическая «Победа»

03.06.2019 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск приехали участники международного ралли электрических автомобилей, и среди них мы заметили весьма интересный экспонат. На фоне привычных уже Tesla выделялся ГАЗ «Победа». Неужели тоже электрический? Да! AUTO.TUT.BY удалось немного пообщаться с его владельцем и создателем.


Эстонец Меэлис Мерило создал электромобиль на базе ГАЗ «Победа» и уже проехал на нем от Монако до Минска

Меэлис Мерило (Meelis Merilo) начал работать над своей «Победой» больше 10 лет назад. Мечтал об электромобиле и «Победе». И в итоге воплотил мечту в одном автомобиле. В качестве «доноров» было использовано целых три машины. Кузов, по большому счету, остался стандартным, правда, под капотом и в багажнике — электрическое царство. В своей первой версии «Победа» проезжала на одной зарядке всего 100 км, но Меэлис постепенно совершенствовал конструкцию.


Вместо привычного двигателя — сплошные электрические блоки. Хотя есть и древние «артефакты» вроде бачков гидравлических тормозов

Батарей у автомобиля две. Одна под капотом, вторая — в багажнике. Их суммарная емкость — 60 кВтч. Это меньше, чем у самой базовой Tesla Model S. Мощность двигателя неизвестна, но владелец и создатель говорит, что его взяли с какого-то серийного автомобиля.


В багажнике — россыпь проводов и переходников для самых различных вариантов зарядных терминалов. Владелец говорит, что на быстрых зарядных станциях автомобиль пополняет запас батарей на 80% за два с лишним часа. На борту аж три типа чарджеров — на 12 кВт, на 6 кВт и один совсем маломощный.


Внешне переделанная в электрокар «Победа» ничем не отличается от бензинового сородича. Разве что нет привычных выхлопных труб сзади.


В салоне мы тоже не нашли цветных мониторов. Только передний диван обшит кожей и замшей. Руль, панель приборов и даже «кочерга» коробки передач — как в обычной «Победе». Кстати говоря, коробка передач здесь сохранилась и выполняет свою традиционную функцию.


Запас хода у «Победы» получился приличный — 320 км, но максимальная скорость небольшая — всего 120 км/ч. При этом масса автомобиля — примерно 1800 кг, из которых не менее 300 приходится на батарею. Она состоит из 5200 элементов, собранных в ячейки. Эту работу делали самостоятельно, силами компании, где работает Меэлис. Нам удалось немного прокатиться на машине в качестве пассажиров. Динамика далеко не ураганная, возможно, на уровне какого-нибудь Nissan Leaf. В салоне слышно лишь подвывание трансмиссии да легкий «троллейбусный» гул.


Кондиционера в машине нет, а вот роль «печки» выполняет автономный отопитель, работающий на сжигаемом топливе. По словам Меэлиса, тэны потребляют слишком много электричества, сокращая запас хода.

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Теги: Минск
 
 
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В колонне участников международного ралли электрических автомобилей мы заметили необычный экспонат - ГАЗ «Победа». Оказалось, этот ретрокар - тоже электрический....
 
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