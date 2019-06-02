Снова ограничения. Россельхознадзор запретил поставки гродненской колбасы

Источник материала: Ежедневник



фото: politring.com

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции Гродненского мясокомбината и режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 11 белорусских предприятий.

Ограничения в отношении Гродненского мясокомбината вводятся с 3 июня. Причина - повторное выявление хинолонов (дифлоксацина) и первичное выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:

СПК «Агрокомбинат «Снов»- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;

ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» - выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном;

ООО «Александров» - выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих;

ОАО «Беллакт» Волковысское – выявление БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);

СОАО «Ляховичский молочный завод» - выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);

КПУП «Мозырские молочные продукты» - выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);

- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - выявление БГКП в кефире;

- ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;

- СООО «Старфуд» - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);

- ООО «ЭкспортАльфаГрупп» - выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;

- ЧПУП «15 Авеню» - выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.