Беларусы предлагают купить майку, чтобы помочь онкобольным детям

Источник материала: KYKY

Волонтеры благотворительного проекта #aspireby запустили акцию помощи детям с онкологией. Они предлагают всем желающим купить на сайте aspire.by майку по любой цене.

Акция проходит под эгидой хэштега #майкаполюбойцене. Все вырученные средства ребята направят в фонд «Шанс» , который помогают детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Автор принтов на футболках – беларуский дизайнер Иван Айплатов. Он хотел наполнить свои работы «семантикой, где есть сила воли, борьба и любовь».

Инициативу поддержали в том числе известные личности. Среди них: Вадим Галыгин, Анна Бонд, Андрей Бонд, Артем Рыбакин, группа J:Mors и другие. Волонтеры предупреждают, что коллекция лимитирована: на данный момент в наличии есть мужские майки размера L и женские размера S и M. Стоит поторопиться!