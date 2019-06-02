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Беларусы предлагают купить майку, чтобы помочь онкобольным детям

03.06.2019 17:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Волонтеры благотворительного проекта #aspireby запустили акцию помощи детям с онкологией. Они предлагают всем желающим купить на сайте aspire.by майку по любой цене. 

Акция проходит под эгидой хэштега #майкаполюбойцене. Все вырученные средства ребята направят в фонд «Шанс», который помогают детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Автор принтов на футболках – беларуский дизайнер Иван Айплатов. Он хотел наполнить свои работы «семантикой, где есть сила воли, борьба и любовь».

Инициативу поддержали в том числе известные личности. Среди них: Вадим Галыгин, Анна Бонд, Андрей Бонд, Артем Рыбакин, группа J:Mors и другие. Волонтеры предупреждают, что коллекция лимитирована: на данный момент в наличии есть мужские майки размера L и женские размера S и M. Стоит поторопиться!

 
 
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Волонтеры благотворительного проекта #aspireby запустили акцию помощи детям с онкологией. Они предлагают всем желающим купить на сайте aspire.by майку по любой цене.  ...
 
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