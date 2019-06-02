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В Нью-Йорке прошёл протест против цензуры сосков. Но выглядит очень странно!

03.06.2019 17:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Нью-Йорке множество обнаженных моделей собрались на Манхэттене, чтобы выразить протест на запрет демонстрации женских сосков в Facebook и Instagram. Платформы позволяют публиковать фотографии, где соски видны только на скульптурах или картинах, но не на телах живых людей. Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Координатором инициативы стал художник Спенсер Туник. Примечательно, что в демонстрации участвовали не только женщины, но и мужчины. Он принесли с собой фото увеличенных сосков, которые Туник назвал «сосками, принесенными в жертву». 

Организаторы протеста уверены: «Запрещение наготы мешает многим артистам делиться своими работами в интернете. Это особенно вредит художникам, чьи произведения сосредоточены на их собственных телах, в том числе на странных и несоответствующих полам художников».

 
 
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В Нью-Йорке множество обнаженных моделей собрались на Манхэттене, чтобы выразить протест на запрет демонстрации женских сосков в Facebook и Instagram. Платформы позволяют...
 
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