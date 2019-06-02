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Пьяная поездка на мотоблоке: под Речицей двое мужчин оставили умирать женщину на обочине

03.06.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные под Речицей в результате опрокидывания мотоблока 49-летняя женщина получила травмы, от которых позже скончалась. Ее 36-летний сожитель и 42-летний знакомый в итоге стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в оставлении человека в опасности. Об это сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел вечером 1 июня, когда пьяные мужчины и женщина из деревни Белое Болото решили отправиться на озеро. Идти пешком не хотелось, поэтому поехали на мотоблоке.

— По дороге к водоему, в том числе через поле, техника неоднократно опрокидывалась, люди падали на землю, травмировались. Тем не менее компания добралась до места назначения, где продолжила распивать спиртное, — рассказал заместитель начальника уголовного розыска Речицкого РОВД Михаил Логинов.

Поздним вечером нетрезвые собутыльники возвращались домой. По пути закончился бензин, поэтому технику пришлось катить самостоятельно. Когда мотоблок припарковали, односельчане пошли по домам. Пройдя несколько десятков метров, женщина начала падать. Сожитель пытался ее поднять, но в итоге бросил на обочине и пошел домой один.

Около пяти часов утра мертвую женщину обнаружил прохожий, о чем сообщил в милицию.

Сейчас мужчины находятся в ИВС. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Беларуси (Оставление в опасности).

 
 
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Сейчас мужчины находятся в ИВС. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Беларуси (Оставление в опасности).
 
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