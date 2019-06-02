7 способов скрыть неровные стены

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Идеальные стены — скорее исключение, чем правило. И при ремонте эта одна из самых распространенных проблем. Для того чтобы исправить огрехи, потребуется или много труда, или приличная сумма для найма строителей. Если вы хотите избежать дорогостоящего ремонта, можно попытаться исправить огрехи, заранее продумав план действий. Как скрыть неровные стены, читайте в нашей статье.

Содержание:

Подбираем правильный цвет





Если вам по вкусу насыщенные темные цвета, отдайте предпочтение коричневой, серой или синей краске: она поможет скрыть недостатки. Чтобы создавшийся в помещении полумрак не угнетал, подберите светлую мебель и яркие элементы декора. Добавьте света при помощи светильников с идущими от стен лучами.

Играем со светом





Отличный способ визуально скрыть недостатки — исключить попадание на них света. Поставьте красивый светильник рядом со стеной и направьте свет в противоположную сторону. Стена с неровностями отправится в тень, и даже вы перестанете обращать на недостатки внимание.

Декорируем





Хороший способ скрыть неровные стены — использовать оригинальные элементы декора. Повесьте картины, декоративные тарелки, постеры, коллажи, панно из ткани. Главное, чтобы выбранный вариант не нарушал гармонию интерьера, сочетался со всеми элементами.

Рекомендации:

Если декор красочный, яркий, стена должна быть однотонная.

Не забывайте про сочетание цветовых и фактурных решений.

Если используете в качестве декора ткань, убедитесь, что она достаточно плотная, устойчивая к воздействию влаги и выгоранию.

Не забывайте, что все элементы интерьера должны быть в одном стиле.

Выбираем правильные обои





Тонкие однотонные обои не подходят. Выручить могут плотные виниловые или флизелиновые обои с объемным рисунком или орнаментом. Выбирать следует фактурные, а не гладкие варианты.

Виниловые обои подойдут для прихожей и кухни: их поверхность устойчива к воздействию влаги. Флизелиновые идеальны для спальни и гостиной.

С такими видами обоев достаточно просто работать: клеевой состав наносится прямо на стену, полосы приклеиваются вертикально встык.

Если стыки стен и потолка тоже кривые, приобретите потолочный плинтус из пенопласта или гипса.

Можно комбинировать разные по цвету обои: широкие полосы контрастного цвета придают пространству глубину и визуально расширяют комнату.

Подойдут и матовые фотообои с мелким рисунком. Глянцевые — нет. На них недостатки будут хорошо видны из-за бликов света.

Заранее исключите из выбора обои с полосками, сатиновым или перламутровым эффектом: под ними будут видны даже небольшие неровности.

Не нравятся обои на стенах: альтернативные решения





Фактурная штукатурка

В отличие от обоев штукатурка со временем не отклеится и не откроет самое неприглядное место. Не особо хлопотный, оригинальный вариант, особенно в комбинации с натуральным материалами: деревянными балками или декоративным камнем.

Обшивка вагонкой

Вариантов много: можно сохранить естественный вид «под дерево», можно покрасить. Вагонка станет необычным ярким акцентом в любом помещении. Подойдет к интерьеру в стиле прованс, скандинавском, экостиле.

Пробковые панели

Отделка пробковыми панелями — одна из самых оригинальных идей. Преимущества: хорошая звукоизоляция, простота в очистке, состав: материал долговечный, экологичный, гипоаллергенный. Панели изготавливают различных текстур и оттенков, найти подходящий под интерьер вариант не составит труда. Такое решение не только поможет скрыть неровности, но и создаст ощущение сближения с природой, уюта, тепла.

Как скрыть неровные стены? Экспериментируйте со световыми и цветовыми решениями, выбирайте правильные обои, декорируйте. Или обратитесь к альтернативным вариантам: это может быть обшивка вагонкой, отделка фактурной штукатуркой и пробковыми панелями.

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