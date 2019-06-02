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7 способов скрыть неровные стены
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Подбираем правильный цвет
Если вам по вкусу насыщенные темные цвета, отдайте предпочтение коричневой, серой или синей краске: она поможет скрыть недостатки. Чтобы создавшийся в помещении полумрак не угнетал, подберите светлую мебель и яркие элементы декора. Добавьте света при помощи светильников с идущими от стен лучами.
Играем со светом
Отличный способ визуально скрыть недостатки — исключить попадание на них света. Поставьте красивый светильник рядом со стеной и направьте свет в противоположную сторону. Стена с неровностями отправится в тень, и даже вы перестанете обращать на недостатки внимание.
Декорируем
Хороший способ скрыть неровные стены — использовать оригинальные элементы декора. Повесьте картины, декоративные тарелки, постеры, коллажи, панно из ткани. Главное, чтобы выбранный вариант не нарушал гармонию интерьера, сочетался со всеми элементами.
Рекомендации:
Выбираем правильные обои
Тонкие однотонные обои не подходят. Выручить могут плотные виниловые или флизелиновые обои с объемным рисунком или орнаментом. Выбирать следует фактурные, а не гладкие варианты.
Виниловые обои подойдут для прихожей и кухни: их поверхность устойчива к воздействию влаги. Флизелиновые идеальны для спальни и гостиной.
С такими видами обоев достаточно просто работать: клеевой состав наносится прямо на стену, полосы приклеиваются вертикально встык.
Если стыки стен и потолка тоже кривые, приобретите потолочный плинтус из пенопласта или гипса.
Можно комбинировать разные по цвету обои: широкие полосы контрастного цвета придают пространству глубину и визуально расширяют комнату.
Подойдут и матовые фотообои с мелким рисунком. Глянцевые — нет. На них недостатки будут хорошо видны из-за бликов света.
Заранее исключите из выбора обои с полосками, сатиновым или перламутровым эффектом: под ними будут видны даже небольшие неровности.
Не нравятся обои на стенах: альтернативные решения
Фактурная штукатурка
В отличие от обоев штукатурка со временем не отклеится и не откроет самое неприглядное место. Не особо хлопотный, оригинальный вариант, особенно в комбинации с натуральным материалами: деревянными балками или декоративным камнем.
Обшивка вагонкой
Вариантов много: можно сохранить естественный вид «под дерево», можно покрасить. Вагонка станет необычным ярким акцентом в любом помещении. Подойдет к интерьеру в стиле прованс, скандинавском, экостиле.
Пробковые панели
Отделка пробковыми панелями — одна из самых оригинальных идей. Преимущества: хорошая звукоизоляция, простота в очистке, состав: материал долговечный, экологичный, гипоаллергенный. Панели изготавливают различных текстур и оттенков, найти подходящий под интерьер вариант не составит труда. Такое решение не только поможет скрыть неровности, но и создаст ощущение сближения с природой, уюта, тепла.
Как скрыть неровные стены? Экспериментируйте со световыми и цветовыми решениями, выбирайте правильные обои, декорируйте. Или обратитесь к альтернативным вариантам: это может быть обшивка вагонкой, отделка фактурной штукатуркой и пробковыми панелями.
Выровняют стены и выполнят
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