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Девушки в купальниках, брызги и еще больше горок. Аквапарк «Дримлэнд» открыл сезон

03.06.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столбике термометра больше 20 градусов, в ближайшие дни обещают все 29, а это значит, что сезон открыт. И в подтверждение этому — сегодня в Минске заработал аквапарк «Дримлэнд». По-прежнему единственный в стране открытый аквапарк, который функционирует лишь три летних месяца, обзавелся новыми горками, но не растерял былой драйв. Как минчане отдохнули на городском курорте, не покидая черты столицы, — в фоторепортаже TUT.BY.




Уже прошли тест-драйв и приняли посетителей самые большие аттракционы в стране под открытым небом — «Мультислайд», «Катрин», «Виктория» и горка для самых смелых — «Бумеранг». За безопасность можно не переживать: в аквапарке работают более 70 спасателей.




Все еще работает полюбившийся минчанам и самый крупный в Беларуси «Волновой бассейн». На месте и «Ленивая река», которую легко можно преодолеть на круге или вплавь. Важно, что при любой температуре воздуха вода прогревается до 26−28 градусов.





Работает и lounge-зона для vip-отдыха: комфортные диваны с подушками, пуфы, столики и кресла из искусственного ротанга, удобные шезлонги и зонты, барная зона и приятная атмосфера в окружении красивых людей. Помимо водных развлечений, на «суше» работают спортивная площадка для пляжного волейбола, фрисби, бадминтона.





И пару слов о фудкорте: в этом году он стал почти в полтора раза больше и разнообразнее. В меню: от хрустящих драник-бургеров и сэндвичей до горячей домашней кухни в кафе быстрого обслуживания.


Предпродажа билетов в аквапарк на сезон-2019

При предварительной покупке билета онлайн на AFISHA.TUT.BY стоимость билетов составляет:

  • Взрослый: 30 руб. 20 руб.
  • Детский (от 4 до 16): 20 руб 10 руб.

Билет, купленный в предпродаже, действителен в любой день работы аквапарка в сезоне 2019 года. Детям до 3 лет вход свободный.

Внимание! Каждый, кто купит билет в аквапарк, получит промокод на 10%-ю скидку на абонемент в Фестивальную зону II Евроигр.

*Предложение действует до 7 июня.

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Теги: Минск
 
 
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