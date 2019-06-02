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Девушки в купальниках, брызги и еще больше горок. Аквапарк «Дримлэнд» открыл сезон
Источник материала: Tut.by
На столбике термометра больше 20 градусов, в ближайшие дни
Уже прошли тест-драйв и приняли посетителей самые большие аттракционы в стране под открытым небом — «Мультислайд», «Катрин», «Виктория» и горка для самых смелых — «Бумеранг». За безопасность можно не переживать: в аквапарке работают более 70 спасателей.
Все еще работает полюбившийся минчанам и самый крупный в Беларуси «Волновой бассейн». На месте и «Ленивая река», которую легко можно преодолеть на круге или вплавь. Важно, что при любой температуре воздуха вода прогревается до 26−28 градусов.
Работает и lounge-зона для vip-отдыха: комфортные диваны с подушками, пуфы, столики и кресла из искусственного ротанга, удобные шезлонги и зонты, барная зона и приятная атмосфера в окружении красивых людей. Помимо водных развлечений, на «суше» работают спортивная площадка для пляжного волейбола, фрисби, бадминтона.
И пару слов о фудкорте: в этом году он стал почти в полтора раза больше и разнообразнее. В меню: от хрустящих драник-бургеров и сэндвичей до горячей домашней кухни в кафе быстрого обслуживания.
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